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09:54  17 октября 2017 0

Задержан челябинец, расстрелявший в садах бомжей

Суд над Ведерниковым. Челябинск., руки, наручники, браслеты
Подозреваемому в расстреле бомжей изберут меру пресеченияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Челябинска, подозреваемый в расстреле двух бомжей в СНТ «Факел», добровольно сдался следствию. Об этом «URA.RU» сообщил заместитель руководителя следственного отдела по Советскому району Илья Аскаров.

Подозреваемый находится в ИВС. 17 октября, во вторник, ему будет избрана мера пресечения. Решается вопрос о предъявлении обвинения. Возбуждено уголовное дело, по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), п.«д» ч.2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Трагический инцидент произошел 15 октября, в воскресенье. Дачник заподозрил двух бомжей в воровстве металла с его участка. Он пришел в садовый домик, где, по его мнению, обитали виновные в краже. В ходе ссоры мужчина достал травматический пистолет и открыл огонь. Один из пострадавших получил смертельное ранение в голову и скончался на месте, другой позже был госпитализирован с ранением плеча.

Альбина Золотухина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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