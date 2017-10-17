Задержан челябинец, расстрелявший в садах бомжей

Житель Челябинска, подозреваемый в расстреле двух бомжей в СНТ «Факел», добровольно сдался следствию. Об этом «URA.RU» сообщил заместитель руководителя следственного отдела по Советскому району Илья Аскаров.
Подозреваемый находится в ИВС. 17 октября, во вторник, ему будет избрана мера пресечения. Решается вопрос о предъявлении обвинения. Возбуждено уголовное дело, по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), п.«д» ч.2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
Трагический инцидент произошел 15 октября, в воскресенье. Дачник заподозрил двух бомжей в воровстве металла с его участка. Он пришел в садовый домик, где, по его мнению, обитали виновные в краже. В ходе ссоры мужчина достал травматический пистолет и открыл огонь. Один из пострадавших получил смертельное ранение в голову и скончался на месте, другой позже был госпитализирован с ранением плеча.