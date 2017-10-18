В Екатеринбурге Mercedes сбил женщину и врезался в стену кафе. ФОТО

Иномарка протаранила стену кафе
В Екатеринбурге на улице Малышева столкнулись два автомобиля Mercedes. Один из них отбросило с проезжей части, и он протаранил стену кафе «Рататуй».
«Два „мерседеса“ столкнулись на Малышева. Один врезался в угол арки и фасад кафе. Пострадала женщина-пешеход, ей вызвали скорую», — написал очевидец в группе «Инцидент. Екатеринбург» «ВКонтакте».
Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ОГИБДД по Екатеринбургу, женщина-пешеход серьезно не пострадала. Врач скорой помощи осмотрел ее, но травм не обнаружил.
Инцидент активно обсуждается в Сети.
«Походу курицы доездились», — коротко резюмирует ситуацию пользователь Александр Бурдов.
Дело в том, что за рулем престижных иномарок находились женщины.
Никто из людей во время инцидента не пострадал