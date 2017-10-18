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18 октября 2017
19:12  18 октября 2017 0

В Екатеринбурге Mercedes сбил женщину и врезался в стену кафе. ФОТО

Иномарка протаранила стену кафеФото: "Инцидент Екатеринбург", ВК

В Екатеринбурге на улице Малышева столкнулись два автомобиля Mercedes. Один из них отбросило с проезжей части, и он протаранил стену кафе «Рататуй».

«Два „мерседеса“ столкнулись на Малышева. Один врезался в угол арки и фасад кафе. Пострадала женщина-пешеход, ей вызвали скорую», — написал очевидец в группе «Инцидент. Екатеринбург» «ВКонтакте».

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ОГИБДД по Екатеринбургу, женщина-пешеход серьезно не пострадала. Врач скорой помощи осмотрел ее, но травм не обнаружил.

Инцидент активно обсуждается в Сети.

«Походу курицы доездились», — коротко резюмирует ситуацию пользователь Александр Бурдов.

Дело в том, что за рулем престижных иномарок находились женщины.

Никто из людей во время инцидента не пострадал
Фото: «Инцидент Екатеринбург», ВК

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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