К борьбе за пост лидера свердловского ОНФ подключился кандидат-промышленник

20:32 19 октября 2017 0

Михаил Черепанов занимает руководящий пост в "Синаре" Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Представители центрального руководства ОНФ начали переговоры о судьбе поста сопредседателя свердловского отделения «Народного фронта», которое занимает сегодня бывший ректор Уральского государственного горного университета Николай Косарев.

Как сообщили «URA.RU» источники в федеральных органах власти, для избрания на него рассматривается несколько кандидатов. Ранее агентство сообщало об одном из них — депутате Госдумы Андрее Альшевских. В качестве второго потенциального претендента на этой неделе начали называть первого вице-президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Михаила Черепанова.

Свердловские «фронтовики» связывают с возможным выдвижением Черепанова его участие в намеченной на 30 октября конференции «Создание высокопроизводительных рабочих мест — стратегия роста для России». На организованном свердловскими «фронтовиками» мероприятии промышленник выступит в качестве модератора и одного из ключевых спикеров.

«Это первый на моей памяти случай, когда Михаил Черепанов выступает публично на мероприятии „фронтовиков“. Он всегда предпочитал держаться в тени и не рвался на сцену», — говорит один из учредителей регионального штаба ОНФ.

«В ОНФ давно ходили разговоры о том, что в числе сопредседателей нужен представитель экономики и промышленности. Черепанов — идеальная для этого кандидатура. У него огромный опыт, чиcтая репутация и он — руководитель рабочей группы „Честная и эффективная экономика“ областного ОНФ», — сообщает другой известный свердловский «фронтовик».

Источник агентства добавляет, что одновременно ведутся переговоры с Николаем Косаревым о том, чтобы он ушел в отставку с поста сопредседателя по собственному желанию. В настоящее время силовики расследуют три уголовных дела, возбужденных по фактам нарушения законодательства в УГГУ в период его руководства вузом.

Косарев должен написать заявление о досрочном сложении полномочий до 11 ноября — дня проведения отчетно-выборной конференции Свердловского ОНФ.

Михаил Черепанов заявил в разговоре с корреспондентом ОНФ, что у него нет амбиций на пост сопредседателя ОНФ: «Я ни к какой борьбе за пост сопредседателя не подключаюсь. Я слишком взрослый человек, чтобы заниматься борьбой».