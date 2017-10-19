Людям приходилось стоять в длинной очереди (фото из архива)
В екатеринбургском метро на станции «Площадь 1905 года» около входной рамки образовалась огромная очередь.
В метрополитене на выходе к эскалаторам 19 октября стоит большая очередь. Людей запускали в метро только через одну рамку, что и спровоцировало давку, сообщили «URA.RU» читатели.
В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области «URA.RU» рассказали, что о каких-либо инцидентах на станции метро «Площадь 1905 года» информации нет. Официальный представитель свердловской полиции полковник Валерий Горелых отметил, что о происшествиях на других станциях подземки сообщений также не поступало.
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