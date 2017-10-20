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20 октября 2017
19 октября 2017
02:13  20 октября 2017 0

В Екатеринбурге сгорел склад на Сортировке

Распространению огня способствовал усилившийся ветерФото: ВКонтакте / "Инцидент. Екатеринбург"

Сильный пожар произошел в Екатеринбурге вечером в четверг, 19 октября. По информации ГУ МЧС по Свердловской области, сгорели складские помещения на улице Минометчиков.

Как сообщается, общая площадь пожара составила 2 тыс. кв. метров. Быстрому распространению огня способствовали деревянные конструкции склада и сильный ветер. В тушении были задействованы 11 единиц спецтехники и 40 человек личного состава.

Уже после полуночи огнеборцы приступили к проливке и разбору сгоревших конструкций. Причину возгорания предстоит установить дознавателям.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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