Распространению огня способствовал усилившийся ветер
Сильный пожар произошел в Екатеринбурге вечером в четверг, 19 октября. По информации ГУ МЧС по Свердловской области, сгорели складские помещения на улице Минометчиков.
Как сообщается, общая площадь пожара составила 2 тыс. кв. метров. Быстрому распространению огня способствовали деревянные конструкции склада и сильный ветер. В тушении были задействованы 11 единиц спецтехники и 40 человек личного состава.
Уже после полуночи огнеборцы приступили к проливке и разбору сгоревших конструкций. Причину возгорания предстоит установить дознавателям.