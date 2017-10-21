23:09 21 октября 2017 0

Отданный на растерзание автомобилистам Челябинск возмущает урбаниста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Известный блогер Илья Варламов горячо поддержал планы мэрии Челябинска превратить практически весь центр города в зону платной парковки. Об этом он написал у себя в блоге 21 октября.

«Луч света пробился сквозь свинцовое (в прямом смысле слова) небо Челябинска! Несмотря ни на что благие реформы добрались и до этого богом забытого города России. …Власти наконец решили создать единое парковочное пространство в центре Челябинска! По замыслу администрации, парковка во всем центре станет платной», — с чувством глубокого удовлетворения констатировал блогер-урбанист.

Илья Варламов неоднократно — и заочно, и во время приезда в столицу Южного Урала, — негативно отзывался о состоянии ее благоустройства. И одной из претензий была как раз «заточенность» городской среды под автомобилистов. «Это город для автомобилей. Автомобили как раз займут все свободное пространство. Как только вы заасфальтируете в городе новый кусочек земли, он сразу будет заполнен машинами», — в очередной раз констатировал блогер.

«Ваш город сейчас похож на гигантскую бесконечную парковку. Сегодня в Челябинске пешеход ощущает себя говном. Такой лошок-неудачник, которому выпала участь идти ногами, вытирая одеждой колесницы более удачливых граждан. Все это происходит потому, что ни мэр города, ни другие чиновники никогда пешком не ходят. Если хочешь поймать преступника — думай как преступник. Если хочешь сделать удобный город для людей — выйди из своего Мерседеса и живи, как живут люди в твоем городе. Хоть один день в неделю. Если бы мэр ходил по улицам, он бы не допустил такого!»

Теперь же, когда парковка практически на всех центральных и даже примыкающих улицах должна, по замыслу властей, стать платной (проект собирается реализовать московская компания) Варламова возмутила несознательность горожан. «Народ не хочет порядка», — констатирует он, уничижительно комментируя возмущенные посты челябинцев в соцсетях. — У челябинцев бомбит». Администрации Челябинска блогер желает не сворачивать с верного пути. «Наводите порядок и показывайте пример другим городам. Тут важно вести разъяснительную работу с населением, грамотно его информировать о реформах, объяснять, что и зачем делается», — заключает блогер №1.