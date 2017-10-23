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15:03  23 октября 2017 0

После баттла с хэйтерами югорский мэр-влогер записал новое видео с ответами на комментарии. ВИДЕО

Инаугурация Трубецкого. Сургут, Трубецкой Андрей
Андрей Трубецкой снова ответил на комментарии, но в этот раз темой шоу на Youtube стали балкиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой записал видео с ответами на комментарии. Новый выпуск шоу на YouTube «Глава в районе» Трубецкой посвятил проблемам балков и переселения из ветхого и аварийного жилья.

Новый выпуск получился самым продолжительным — он идет порядка 15 минут. Андрей Трубецкой, как и в предыдущем видео, где мэр отвечал хэйтерам, читает комментарии, но в этот раз глава Сургутского района говорит о жилищных проблемах в муниципалитете. В числе вопросов, например, почему жители балков получили приоритет в переселении, а вот обитатели ветхих строений ждут своей очереди.

«Было много вопросов, почему только балки, а как же дома, где плесень? Я, как человек, который 17 лет прожил в подобном балке, полностью разделяю такое отношение. Балок, или приспособленное помещение, это фактически строение, на которое отсутствует документы. Но принято решение, что они идут вперед тех домов, жители которых по 30-40 лет стоят в очереди на улучшение жилищных условий», — ответил мэр, пояснив, что на снос ветхого фонда района требуется 27 млрд рублей. Есть проблемы и с аварийным жильем — Сургутский район стал единственным муниципалитетом ХМАО, где есть собственная муниципальная программа по переселению из опасных строений, каждый год выделяется по 300 млн рублей.

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В комментариях раскритиковали размер выделяемой «переселенцам» субсидии. «2700000 неплохо на семью из трех человек? Этого едва хватит на однокомнатную захудалую где-нибудь у ТЦ «Аура», — пишет пользователь Дмитрий Скилловик. «Позволю себе комментарий личный, как человека. К сожалению, потребительство нас в какой-то мере захлестнуло. Давайте все-таки отдадим себе отчет, что 3 миллиона просто так за то, что вы живете в строении, которое никак не узаконено. А особенно с учетом того, что есть люди в ветхом и аварийном жилье, которые ждут своего переселения 30-40 лет — это неплохо», — ответил Андрей Трубецкой.

Мэр Сургутского района также рассказал, какие документы нужны «переселенцам», как застройщики срывают сроки ввода новых домов, и почему в приоритете у чиновников не новые лампочки, а дороги, коммуналка и снос ветхого жилья. Как ранее сообщало «URA.RU», Андрей Трубецкой стал первым мэром, которые запустил собственное шоу на Youtube. Самым просматриваемым стал выпуск, в котором глава Сургутского района жестко ответил на самые негативные комментарии хэйтеров.

Антон Степыгин
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