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09:43  24 октября 2017 0

Список причин, по которым водителей смогут лишать прав пожизненно, будет расширен. Это реакция на масштабное ДТП в УрФО

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После масштабной аварии в ХМАО ужесточат наказания за систематическое нарушение ПДДФото: Александр Мамаев © URA.RU

Виновник воскресного ДТП в ХМАО, в котором погиб ребенок, был 47 раз оштрафован за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщил пресс-центр регионального правительства.

«Мои соболезнования родным. Это страшное событие. Его тяготит тот факт, что участник дорожного движения, спровоцировавший аварию, за два года был оштрафован 47 раз за нарушение правил», — передают слова заместителя губернатора Дмитрия Шаповала в пресс-центре правительства.

Также в правительстве добавили, что губернатор Югры Наталья Комарова собирается выступить с инициативой об ужесточении наказаний за систематическое нарушение ПДД.

«Необходимо усиливать персональную ответственность водителей, системно нарушающих правила дорожного движения. С этой целью будут разработаны предложения по изменению Кодекса об административных правонарушениях РФ, в частности — введение бальной системы, увеличение размеров административных штрафов за превышение скоростного режима, а также лишение водительских прав пожизненно. После детальной проработки эти предложения будут направлены Губернатором в Правительство Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-центра.

Напомним, 22 октября в Нижневартовском районе лоб в лоб столкнулись два автомобиля. В результате страшного ДТП погибло два человека, в том числе 11-летняя девочка, еще семь человек получили травмы различной степени тяжести.

Игорь Волосин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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