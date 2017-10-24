Виновник воскресного ДТП в ХМАО, в котором погиб ребенок, был 47 раз оштрафован за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщил пресс-центр регионального правительства.
«Мои соболезнования родным. Это страшное событие. Его тяготит тот факт, что участник дорожного движения, спровоцировавший аварию, за два года был оштрафован 47 раз за нарушение правил», — передают слова заместителя губернатора Дмитрия Шаповала в пресс-центре правительства.
Также в правительстве добавили, что губернатор Югры Наталья Комарова собирается выступить с инициативой об ужесточении наказаний за систематическое нарушение ПДД.
«Необходимо усиливать персональную ответственность водителей, системно нарушающих правила дорожного движения. С этой целью будут разработаны предложения по изменению Кодекса об административных правонарушениях РФ, в частности — введение бальной системы, увеличение размеров административных штрафов за превышение скоростного режима, а также лишение водительских прав пожизненно. После детальной проработки эти предложения будут направлены Губернатором в Правительство Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-центра.
Напомним, 22 октября в Нижневартовском районе лоб в лоб столкнулись два автомобиля. В результате страшного ДТП погибло два человека, в том числе 11-летняя девочка, еще семь человек получили травмы различной степени тяжести.