Снегопад парализовал Челябинск во вторник, 24 октября. Утром сервис «Яндекс.Пробки» оценил заторы в южноуральской столице в девять баллов, сейчас показатель снизился до семи баллов. Серьезные проблемы на трассе М5 и на перевале «Уреньга» где снегопад не прекращается.
Движение в Челябинске затруднено из-за того, что водители, не успевшие сменить летние шины на зимние, едут очень медленно. В соцсетях жители пишут, что пробки копятся на улице Труда, на Братьев Кашириных, на плотине, на Энгельса.
Если в Челябинске снег уже прекратился, то на трассе М5, в районе перевала Уреньга, ситуация не улучшается. «Златоуст — Челябинск почти встал», «В сторону Уфы еле-еле, в сторону Челябинска стоим», — пишут водители в группе «Пробка на трассе М5 в Челябинской области и РБ». В управлении ГИБДД по региону сообщают, что сильный снегопад наблюдается с 1713 по 1720 км трассы «Москва — Челябинск», видимость составят от трех до пяти метров.
«Управление ГИБДД по Челябинской области просит начинающих водителей воздержаться от поездок. Всем автовладельцам срочно поменять на колесах летнюю резину на зимнюю. При движении соблюдать скоростной режим, использовать навыки управления транспортным средством на заснеженной дороге», — заявили в пресс-службе областной ГИБДД.