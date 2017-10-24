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Главные новости Пермского края
17:56  24 октября 2017 1

В Перми пассажиров автобуса высадили на полпути из-за пьяного кондуктора

Пермь. Клипарт., рейсовый автобус, икарус, общественный транспорт
Автобус свернул с маршрута и остановилсяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Водитель пермского автобуса 20 октября остановился на полпути и попросил пассажиров покинуть салон, крикнув при этом: «Кондутор пьяная, все вышли из автобуса!», сообщает местный портал 59.ru.

По словам пассажиров автобуса №65, который ехал по маршруту от Садовой до Березовой рощи, автобус свернул с маршрута и остановился. Водитель сообщила на весь салон, что кондуктор пьяна и всем нужно покинуть общественный транспорт. Пермяки отмечают странное поведение кондуктора. Работник не подходила к новым пассажирам, а когда они сами протягивали ей деньги, отвечала: «Не надо», — отмечает издание.

Потерявшие время и деньги пассажиры сообщили о данном инциденте в call-центр главы Перми. Там им ответили, что кондуктора уволили «за неподобающее поведение», а автобус выйдет следующим рейсом. Но директор компании ООО «Мега-групп2» Валерий Ротманов (перевозчик автобуса №65) информацию о состоянии алкогольного опьянения кондуктора отрицает. Он утверждает, что у нее подскочил сахар и уволить больного человека он не может, передает 59.ru.

В настоящее время отправлен запрос в департамент транспорта. В мэрии пообещали разобраться в ситуации.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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