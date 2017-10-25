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25 октября 2017
23:02  25 октября 2017 3

«Один день со всех сторон»: Прилепин, Сукачев и Гармаш создали панорамные ролики о революции 1917 года. ВИДЕО

5-ая годовщина Болотной площади. Митинг на проспекте Сахарова. Москва, коммунисты, девушка, очки, красные флаги, молодежь, анархисты, революционеры
Жителям России напомнят о революции вековой давностиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Первые три видеоролика серии «Революция 360», которые были сняты в панорамном формате в рамках международного проекта #1917LIVE, презентовал телеканал RT. Режиссер Александр Адабашьян пояснил, что он и артисты попытались показать один революционный день со всех сторон.

В роликах, которых всего запланировано выпустить восемь штук, воссоздаются эпизоды революционных событий 1917 года. В них участвовали артисты, режиссеры, писатели, в числе которых Олег Гаркуша, Захар Прилепин, Александр Баширов и Александр Ф. Скляр. Закадровый текст читали Гарик Сукачев и Сергей Гармаш.

«Мне очень понравилась сама идея — показать один революционный день со всех сторон. Не хрестоматийные известные события — залп „Авроры“, штурм Зимнего, Керенский на заседании Временного правительства, Ленин на броневике — а один день, который проживаем мы все, не понимая, что это поворотный момент истории», — рассказал Адабашьян.

Режиссер поведал, что съемки роликов проходили на Витебском вокзале, в музее-квартире Сергея Аллилуева, в подпольной типографии, а также на полях сражений Первой мировой войны.

Все ролики в ближайшее время станут доступны на сайте 1917live.red.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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