Первые три видеоролика серии «Революция 360», которые были сняты в панорамном формате в рамках международного проекта #1917LIVE, презентовал телеканал RT. Режиссер Александр Адабашьян пояснил, что он и артисты попытались показать один революционный день со всех сторон.
В роликах, которых всего запланировано выпустить восемь штук, воссоздаются эпизоды революционных событий 1917 года. В них участвовали артисты, режиссеры, писатели, в числе которых Олег Гаркуша, Захар Прилепин, Александр Баширов и Александр Ф. Скляр. Закадровый текст читали Гарик Сукачев и Сергей Гармаш.
«Мне очень понравилась сама идея — показать один революционный день со всех сторон. Не хрестоматийные известные события — залп „Авроры“, штурм Зимнего, Керенский на заседании Временного правительства, Ленин на броневике — а один день, который проживаем мы все, не понимая, что это поворотный момент истории», — рассказал Адабашьян.
Режиссер поведал, что съемки роликов проходили на Витебском вокзале, в музее-квартире Сергея Аллилуева, в подпольной типографии, а также на полях сражений Первой мировой войны.
Все ролики в ближайшее время станут доступны на сайте 1917live.red.