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Главные новости Челябинской области
14:36  26 октября 2017 0

В челябинском облизбиркоме начались кадровые перестановки

Избирательная комиссия Челябинской области. Презентация QR-кодов. Челябинск, шубина елена
Заместителем председателя облизбиркома стала Елена ШубинаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель председателя избирательной комиссии Челябинской области Наталья Макарова сложила полномочия. 26 октября, в четверг, избирком удовлетворил ее заявление. Макарова останется рядовым членом избиркома с правом решающего голоса, заместителем выбрана Елена Шубина, ранее занимавшая должность секретаря.

На заседании комиссии Макарова не присутствовала, накануне она была госпитализирована с гипертоническим кризом и уже из больницы отправила заявление. Полномочия секретаря временно возложены на Наталью Климович, сообщил «URA.RU» председатель комиссии Сергей Обертас.

Сегодня же на заседании Заксобрания области был введен в состав облизбиркома руководитель регионального исполкома «Единой России» Алексей Малофеев. Малофеева представили депутатам. Место в комиссии стало вакантным после ухода Артема Миронова.

Альбина Золотухина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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