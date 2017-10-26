Заместитель председателя избирательной комиссии Челябинской области Наталья Макарова сложила полномочия. 26 октября, в четверг, избирком удовлетворил ее заявление. Макарова останется рядовым членом избиркома с правом решающего голоса, заместителем выбрана Елена Шубина, ранее занимавшая должность секретаря.
На заседании комиссии Макарова не присутствовала, накануне она была госпитализирована с гипертоническим кризом и уже из больницы отправила заявление. Полномочия секретаря временно возложены на Наталью Климович, сообщил «URA.RU» председатель комиссии Сергей Обертас.
Сегодня же на заседании Заксобрания области был введен в состав облизбиркома руководитель регионального исполкома «Единой России» Алексей Малофеев. Малофеева представили депутатам. Место в комиссии стало вакантным после ухода Артема Миронова.