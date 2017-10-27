{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Второй раз за 38 (!) дней. Что происходит?
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 октября 2017
15:26  27 октября 2017 2

Борт «Аэрофлота» едва не упал на Москву из-за нехватки керосина

Германия. Гамбург., самолет, аэрофлот
Датчик сообщил о нехватке топлива прямо в полетеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самолет «Суперджет», принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот», чудом избежал крушения, когда пролетал над Москвой. Самолет направлялся из Нижнекамска в аэропорт Шереметьево. На подлете к столице датчики замигали и сообщили, что остался «минимальный остаток топлива».

Пилот произвел несложные расчеты и понял, что до Шереметьево ему не дотянуть, сообщает telegram-канал Mash. Командир воздушного судна связался с землей, и ему срочно выделили полосу в аэропорту Домодедово. Самолет благополучно произвел посадку.

Сами представители «Аэрофлота» опровергли информацию, распространенную в СМИ.

«Уход в Домодедово связан в связи с ограничениями управления воздушным движением в аэропорту Шереметьево», — заявили «URA.RU» в авиакомпании.

Ранее агентство сообщало о том, что аэропорт Шереметьево был закрыт на несколько часов. Рейсу «Аэрофлота» из Перми пришлось полтора часа кружить над Москвой, пока ему разрешили посадку.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров