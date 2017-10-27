Борт «Аэрофлота» едва не упал на Москву из-за нехватки керосина

Самолет «Суперджет», принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот», чудом избежал крушения, когда пролетал над Москвой. Самолет направлялся из Нижнекамска в аэропорт Шереметьево. На подлете к столице датчики замигали и сообщили, что остался «минимальный остаток топлива».
Пилот произвел несложные расчеты и понял, что до Шереметьево ему не дотянуть, сообщает telegram-канал Mash. Командир воздушного судна связался с землей, и ему срочно выделили полосу в аэропорту Домодедово. Самолет благополучно произвел посадку.
Сами представители «Аэрофлота» опровергли информацию, распространенную в СМИ.
«Уход в Домодедово связан в связи с ограничениями управления воздушным движением в аэропорту Шереметьево», — заявили «URA.RU» в авиакомпании.
Ранее агентство сообщало о том, что аэропорт Шереметьево был закрыт на несколько часов. Рейсу «Аэрофлота» из Перми пришлось полтора часа кружить над Москвой, пока ему разрешили посадку.