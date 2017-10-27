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27 октября 2017
Главные новости Свердловской области
20:21  27 октября 2017 0

Forbes составил рейтинг частных клиник России. В нем только две не из столиц, и обе с Урала

Новая больница. Детская поликлиника. Педиатрия. Екатеринбург, новая больница
«Новая больница» поднялась на 10 строчку рейтингаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Два частных екатеринбургских медучреждения попали в первый рейтинг клиник, составленный Forbes Россия. Издание ранжировало лидеров отрасли по размеру выручки за 2016 год. Подавляющая часть — 13 — начинали работу в Москве, 5 — в Санкт-Петербурге. Из регионов в рейтинге оказались только две клиники, они обе работают в Екатеринбурге.

Десятое место заняла «Новая больница». Ее выручку за 2016 год Forbes оценивает в 2,5 млрд рублей. «Медицинское объединение было создано врачом Вадимом Лившицем на базе городской больницы в Екатеринбурге, — напоминает издание. — Соучредителем „Новой больницы“ выступает Департамент по управлению муниципальным имуществом Екатеринбурга (47,37%). В объединение входят районная поликлиника, центр медицинских услуг, стационар на 400 коек, детская и стоматологическая поликлиники и одноименная аптечная сеть».

На двадцатом месте рейтинга расположилось «УГМК-Здоровье». По подсчетам Forbes, выручка клиники за 2016 год составила миллиард рублей. В больнице отметили, что рады и горды тем, что сумели войти в ТОП-20 клиник страны. «В России около 30 тысяч медицинских учреждений, поэтому ТОП -20 это невероятно почётно! Это действительно очень круто! Я считаю это отличным индикатором ежедневной работы всей нашей большой команды. Мы заботимся о том, что по-настоящему дорого нашим пациентам! И они это ценят, и это приятно», — не стала скрывать эмоций директор по маркетингу «УГМК-Здоровье» Наталья Борова.

Она подчеркнула, что клиника готова нарастить выручку и двигаться к вершинам рейтинга. «Открытие в 2018 году второй очереди клиники, включающей роддом, центр реабилитации после травм, детское инфекционное отделение позволит нам еще больше увеличить темп движения в началу списка», — уверена сотрудник медцентра.

«URA.RU» поздравляет медучреждения, которые попали в престижный рейтинг.

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