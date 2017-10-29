Генштаб подсчитал потери с момента начала операции в Донбассе
Согласно официальным данным генштаба армии Украины, боевые потери ВСУ в Донбассе на данный момент составляют 10 тысяч 710 военнослужащих. Из них 2333 военнослужащих страна потеряла убитыми, 8377 — ранеными или травмированными в результате боевых действий.
Генштаб подсчитал потери с момента начала операции в Донбассе. В 2016 году погибли 212 украинских военных, 1277 были ранены; в 2017-м потери, главным образом — небоевые, несколько уменьшились, передают «Известия».
Ранее главный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил о том, что украинская армия за время силовой операции в Донбассе потеряла более 10 тысяч человек от болезней и пьянства.