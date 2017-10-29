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29 октября 2017
28 октября 2017
Главные новости Москвы
07:54  29 октября 2017 0

Официально: свыше двух тысяч украинских солдат погибло во время боев на Донбассе

Последствия боевых действий в Мариуполе. Украина, баррикады, донбасс, мариуполь
Генштаб подсчитал потери с момента начала операции в ДонбассеФото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Согласно официальным данным генштаба армии Украины, боевые потери ВСУ в Донбассе на данный момент составляют 10 тысяч 710 военнослужащих. Из них 2333 военнослужащих страна потеряла убитыми, 8377 — ранеными или травмированными в результате боевых действий.

Генштаб подсчитал потери с момента начала операции в Донбассе. В 2016 году погибли 212 украинских военных, 1277 были ранены; в 2017-м потери, главным образом — небоевые, несколько уменьшились, передают «Известия».

Ранее главный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил о том, что украинская армия за время силовой операции в Донбассе потеряла более 10 тысяч человек от болезней и пьянства.

Виктор Жуков
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