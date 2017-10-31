Пользователи социальных сетей сравнивают ДТП с кадрами известного фильма ужасов
В Югре автомобиль, перевозивший трубы, потерял груз на дороге. Трубы вывалились прямо на проезжую часть. Факт ДТП зарегистрировали сотрудники дорожной полиции, сообщила «URA.RU» во вторник, 31 октября, врио начальника отдела информации и общественных связей УМВД ХМАО Ирина Валюк.
Происшествие случилось на улице Магистральной в Пыть-Яхе. По предварительным данным полиции, водитель мог нарушить правила перевозки груза. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.
Фотографии с места событий обсуждаются в социальных сетях. Пользователи уже отметили сходство ситуации с эпизодом из голливудского фильма «Пункт назначения-2», где на трассе из кузова грузовика вывалились тяжелые бревна.
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