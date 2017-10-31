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31 октября 2017
30 октября 2017
29 октября 2017
20:03  31 октября 2017 0

Как в триллере! В Югре из кузова грузовика на дорогу вывалились трубы. ФОТО

Пользователи социальных сетей сравнивают ДТП с кадрами известного фильма ужасовФото: Группа «Регион-86 | Сургут» в социальной сети «ВКонтакте»

В Югре автомобиль, перевозивший трубы, потерял груз на дороге. Трубы вывалились прямо на проезжую часть. Факт ДТП зарегистрировали сотрудники дорожной полиции, сообщила «URA.RU» во вторник, 31 октября, врио начальника отдела информации и общественных связей УМВД ХМАО Ирина Валюк.

Происшествие случилось на улице Магистральной в Пыть-Яхе. По предварительным данным полиции, водитель мог нарушить правила перевозки груза. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.

Фотографии с места событий обсуждаются в социальных сетях. Пользователи уже отметили сходство ситуации с эпизодом из голливудского фильма «Пункт назначения-2», где на трассе из кузова грузовика вывалились тяжелые бревна.

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Фото: Группа «Регион-86 | Сургут» в социальной сети «ВКонтакте»

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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