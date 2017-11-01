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01 ноября 2017
31 октября 2017
30 октября 2017
10:01  01 ноября 2017 2

В Челябинской области на три года посадили наемника, воевавшего на Украине

Новиков Илья, аукцион, молоток, суд
Суд вынес приговор наемникуФото: depositphotos.com © URA.RU

Копейский городской суд признал российского гражданина виновным в наемничестве и экстремизме, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области. Мужчина сражался на стороне Киева.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли деятельность уроженца Казахстанской ССР, придерживающегося идеологии национал-социализма. По данным российских спецслужб, мужчина выезжал на Украину в ноябре 2014 года, чтобы служить наемником в батальоне «Азов».

31 октября Копейский городской суд Челябинской области признал гражданина виновным в совершении преступлений, связанных с экстремистской деятельностью и наемничеством. Суд приговорил россиянина к трем годам и трем месяцам лишения свободы. Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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