В Челябинской области на три года посадили наемника, воевавшего на Украине

Копейский городской суд признал российского гражданина виновным в наемничестве и экстремизме, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области. Мужчина сражался на стороне Киева.
Сотрудники ФСБ выявили и пресекли деятельность уроженца Казахстанской ССР, придерживающегося идеологии национал-социализма. По данным российских спецслужб, мужчина выезжал на Украину в ноябре 2014 года, чтобы служить наемником в батальоне «Азов».
31 октября Копейский городской суд Челябинской области признал гражданина виновным в совершении преступлений, связанных с экстремистской деятельностью и наемничеством. Суд приговорил россиянина к трем годам и трем месяцам лишения свободы. Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима.