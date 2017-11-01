Челябинские насильники ушли от ответственности

В городе Златоусте Челябинской области ушли от ответственности насильники, от которых пострадала несовершеннолетняя девочка. Наказание они не понесли в силу возраста: насильникам всего 12 и 13 лет.
«Следственными органами принято решение прекратить уголовное дело, возбужденное по статье „Изнасилование“ в связи с тем, что подозреваемые не достигли возраста, достаточного для привлечения к уголовной ответственности, — сообщил „URA.RU“ помощник руководителя СУ СК России по Челябинской области Валентин Ведерников. — Дети, которые это совершили, поставлены на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Родители девочки, скорее всего, подадут иск в суд о денежной компенсации».
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что девочка стала жертвой трех насильников 12-13 лет. Школьники изнасиловали и избили палками и арматурой ребенка в заброшенном здании, а затем бросили умирать в подвал. К вечеру девочка сумела добраться до своего дома и потеряла сознание под дверями.
Родители подростков до последнего покрывали их, одно время даже начали распускать по Златоусту слухи, что их сыновья ни при чем, а во всем виноват отчим девочки, и замолчали лишь после того, как следователи СК публично назвали их слова бредом.