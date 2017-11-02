Челябинский областной суд признал 47-летнего жителя Магнитогорска виновным в убийстве знакомого, которому был должен 1,2 млн рублей. Долг «висел» на нем за приобретенную квартиру.
По версии следствия, в сентябре 2015 года мужчина под мнимым предлогом вывез своего знакомого челябинца в Башкирию. Выбрав безлюдное место, два раза ударил топором потерпевшего по голове, отчего тот сразу скончался. Обвиняемый скрыл труп в овраге, а сумку с вещами убитого выбросил на следующий день в мусорные баки в Магнитогорске, передает Агентство новостей «Доступ».
Об инциденте стало известно через семь месяцев от сожительницы подсудимого, на глазах которой произошла расправа. Она указала на убийцу и сообщила место совершения преступления, где обнаружили ногтевую пластину потерпевшего и фрагменты его вещей, передает сообщение официального представителя прокуратуры Челябинской области Натальи Мамаевой издание.
Отмечается, что подсудимый факт убийства в период расследования уголовного дела признал, но уже в процессе судебного заседания утверждал, что в день убийства из Магнитогорска не выезжал.
В среду, 1 ноября, вердиктом присяжных заседателей мужчина единогласно признан виновным и не заслуживающим снисхождения.
Недавно житель ХМАО зарубил топором четырех человек. Конфликт разгорелся на бытовой почве — мужчина проиграл в карты.