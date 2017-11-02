{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Горожанам стыдно: мэр Екатеринбурга публично пошутил про 200 погибших корейцев
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,16
Динамика за 2 недели
Евро 67,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 ноября 2017
01 ноября 2017
31 октября 2017
Главные новости Челябинской области
11:25  02 ноября 2017 0

Остался только ноготь. В Магнитогорске мужчину зарубили топором из-за долга

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, топор, убийство, топор в крови, кровь на полу, капли крови, пятна крови
Магнитогорец два раза ударил топором потерпевшего по головеФото: depositphotos.com © URA.RU

Челябинский областной суд признал 47-летнего жителя Магнитогорска виновным в убийстве знакомого, которому был должен 1,2 млн рублей. Долг «висел» на нем за приобретенную квартиру.

По версии следствия, в сентябре 2015 года мужчина под мнимым предлогом вывез своего знакомого челябинца в Башкирию. Выбрав безлюдное место, два раза ударил топором потерпевшего по голове, отчего тот сразу скончался. Обвиняемый скрыл труп в овраге, а сумку с вещами убитого выбросил на следующий день в мусорные баки в Магнитогорске, передает Агентство новостей «Доступ».

Об инциденте стало известно через семь месяцев от сожительницы подсудимого, на глазах которой произошла расправа. Она указала на убийцу и сообщила место совершения преступления, где обнаружили ногтевую пластину потерпевшего и фрагменты его вещей, передает сообщение официального представителя прокуратуры Челябинской области Натальи Мамаевой издание.

Отмечается, что подсудимый факт убийства в период расследования уголовного дела признал, но уже в процессе судебного заседания утверждал, что в день убийства из Магнитогорска не выезжал.

В среду, 1 ноября, вердиктом присяжных заседателей мужчина единогласно признан виновным и не заслуживающим снисхождения.

Недавно житель ХМАО зарубил топором четырех человек. Конфликт разгорелся на бытовой почве — мужчина проиграл в карты.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров