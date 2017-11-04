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Главные новости Пермского края
18:01  04 ноября 2017 0

«Бурановские бабушки» зажгли в Перми в День народного единства. ФОТОРЕПОРТАЖ

Празднование Дня народного единства. Концерт. Пермь, бурановские бабушки, день народного единства
«Бурановские бабушки» посетовали, что их знают только благодаря участию в ЕвровидениеФото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Перми День народного единства отметили митингом-концертом в театральном сквере. Хедлайнером мероприятия стали «Бурановские бабушки», которые привели пермяков в восторг, исполняя знаменитые рок-хиты на удмуртском языке.

На праздник 4 ноября в сквере у театра оперы и балета собрались более пяти тысяч человек, передает корреспондент «URA.RU». На митинг-концерт пришли и первые лица города — мэр Дмитрий Самойлов и спикер гордумы Юрий Уткин. Произносить речей со сцены они не стали, ограничившись прогулкой по скверу и общением с пермяками.

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Уткин и Самойлов общались с пермяками не со сцены Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Одним из самых интересных элементов праздника стали шатры, в которых диаспоры Пермского края презентовали свою культуру. Самыми веселыми были таджики, которые с азартом учили всех желающих танцевать свои национальные танцы. Большой популярностью пользовались грузины в национальных костюмах — к ним выстроилась очередь из желающих сфотографироваться. Почему-то обделили представителей Узбекистана, которые составляют одну из самых крупных диаспор Пермского края — у них шатра не было.

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Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Хедлайнером концерта были «Бурановские бабушки». С явным неудовольствием они спели «Party for everybody» — хит, с которым коллектив выступил на главном музыкальном конкурсе Европы в 2012 году. «Все равно вы ждете песню с Евровидения? Как же она нам надоела, но именно благодаря ей мы приобрели известность, к сожалению. А ведь у нас есть много прекрасных удмуртских народных песен», — посетовали «бабушки». Зрители в свою очередь встретили «Party for everybody» с восторгом и устроили под композицию дикие пляски. Но чем «бабушки» просто «порвали» Пермь — так это исполнением рок-хитов на удмуртском языке: они спели Виктора Цоя, ДДТ, Бориса Гребенщикова и даже «Smoke on the water» группы Deep Purple.

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Самой старшей «бурановской бабушке» — 82 года Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

На этом праздничные мероприятия не закончились — концерты в Перми будут идти до самого вечера, но уже во Дворцах культуры и в центрах досуга.

Ирина Кроликова
© Служба новостей «URA.Ru»
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