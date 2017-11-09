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09 ноября 2017
08 ноября 2017
02:18  09 ноября 2017 0

Армия Сирии окружила последний крупный оплот ИГ в стране

Испания, Николай Басков, Барселона, Сирия, Украина, Сирия, Дамаск
К операции против террористов также присоединились шиитские отрядыФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Сирийская армия вместе с шиитскими союзниками окружила на границе с Ираком город Абу-Кемаль, который является последним крупным оплотом террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.

Стремительное наступление на Абу-Кемаль началось 6 ноября. Вертолеты ВВС Ирака оказали поддержку сирийской армии. К операции против боевиков ИГ в городе присоединились также шиитские отряды «Аль-Хашд аш-Шааби», которые вели огонь по террористам, перекрыв им путь отступления, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади вынужден был бежать в Сирию. Предполагается, что главарь почувствовал угрозу для жизни и направился в Дейр-эз-Зор. Для этого он специально выбрал такси, чтобы остаться незамеченным.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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