02:18 09 ноября 2017 0

К операции против террористов также присоединились шиитские отряды Фото: depositphotos.com © URA.RU

Сирийская армия вместе с шиитскими союзниками окружила на границе с Ираком город Абу-Кемаль, который является последним крупным оплотом террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.

Стремительное наступление на Абу-Кемаль началось 6 ноября. Вертолеты ВВС Ирака оказали поддержку сирийской армии. К операции против боевиков ИГ в городе присоединились также шиитские отряды «Аль-Хашд аш-Шааби», которые вели огонь по террористам, перекрыв им путь отступления, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади вынужден был бежать в Сирию. Предполагается, что главарь почувствовал угрозу для жизни и направился в Дейр-эз-Зор. Для этого он специально выбрал такси, чтобы остаться незамеченным.