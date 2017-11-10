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10 ноября 2017
18:12  10 ноября 2017 0

Уральский покоритель «Дакара» продает свою победную машину. Впереди — новая гонка. ФОТО

Встреча победителя ралли
Автомобиль выставлен на торги «в связи со сменой формата команды»Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин, победивший в трансконтинентальном ралли-марафоне «Дакар», продает машину, с которой победил в состязании. Речь идет об автомобиле технической поддержке — полноприводном фургоне Mercedes Benz Sprinter 2012 года.

Об этом спортсмен сообщил на своей странице «ВКонтакте». «В связи со сменой формата команды продаю своего верного друга — техничку, которая меня ни разу не подвела. С ней я выиграл «Дакар», — написал Карякин.

«Мотор 2.2 полный сток — не шитый, вся экология на месте. Пробег 109 т км. Полный привод!» — перечисляет он достоинства авто. Также машина оснащена сиденьями с пневмоподвеской. На крыше расположен багажник с лестницей. Среди прочего владелец сообщил, что в салоне можно перевозить квадроцикл (именно на нем Карякин победил в «Дакаре»).

В жилой зоне автомобиля имеется умывальник, раскладной диван, телевизор, чайник, кондиционер и складной стол. «Очень много мелочей, которые дорабатывал на протяжении всей эксплуатации», — уточняет гонщик. Стоимость автомобиля хозяин не раскрывает.

Также спортсмен сообщил, что уже получил стартовый номер для «Дакара» в 2018 году. «Объявили стартовые номера на Дакар 2018. Впервые за долгое время будет 60 квадроциклистов, а не 50! Потому класс квадроциклов начиается с 240, а не с 250! У меня самый первый номер», — написал он в соцсети.

В начале 2017 года URA.RU сообщало, что екатеринбуржец стал первым в истории россиянином, победившим в зачете квадроциклов в гонке «Дакар». При этом он имел весьма скромное оснащение в сравнении с гонщиками из других стран.

Семен Гринберг
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