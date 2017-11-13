10:25 13 ноября 2017 0

Замглавы Центрального района Челябинска госпитализирован Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый заместитель главы Центрального района Челябинска Андрей Виноградов срочно госпитализирован утром, 13 ноября. Чиновнику стало плохо, у него заболело сердце, его увезли с рабочего места на реанимобиле.

Информацию о госпитализации Виноградова «URA.RU» подтвердил глава района Виктор Ереклинцев. Комментировать случившееся он отказался. По информации «URA.RU» Андрей Виноградов госпитализирован с подозрением на инфаркт.

Коллеги в администрации Центрального района желают Виноградову скорейшего выздоровления.