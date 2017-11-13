Межзаводская школа по обмену производственным опытом между руководителями и специалистами производства горячекатаного листа запускает свою работу на базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Это традиционное ежеквартальное мероприятие, в рамках которого металлурги обсуждают актуальные производственные вопросы и делятся накопленным опытом.
Такая встреча, посвященная одному из направлений работы металлургического предприятия, проходит в ММК уже в 93-й раз. Школа состоит из нескольких этапов: специалисты посещают производственные участки, рассматривают и обсуждают имеющиеся технические и технологические проблемы. Об этом рассказал менеджер Управления информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК» Александр Проскуров.
В первый день школы, 13 ноября, на территории ММК состоится круглый стол, где участники выступят с докладами и обменяются мнениями. 14 и 15 числа они будут знакомиться с производством горячекатаного листа на комбинате — запланировано посещение прокатных станов, являющихся одними из самых мощных в России.
Среди гостей ММК — эксперты Новолипецкого металлургического комбината, ПАО «Северсталь», Выксунского металлургического завода, компании «АрселорМиттал Тимертау», Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, а также корпорации «Чермет», под эгидой которой и проходят с 2000 года подобные мероприятия. В общей сложности в работе школы принимают участие более двадцати специалистов горячекатаного производства.
В результате подобных конференций на крупнейших предприятиях металлургической отрасли реализованы уже сотни рекомендаций по улучшению производственного процесса. По завершении магнитогорского этапа межзаводская школа специалистов производства горячекатаного листа продолжит свою работу в Череповце и Липецке.