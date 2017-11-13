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10 ноября 2017
12:37  13 ноября 2017 0

Металлурги съехались на Южный Урал, чтобы обсудить производственные вопросы

ММК. 85 лет. Магнитогорск, искры, ммк, фейерверк, металл, плавка, производство, завод, домна, доменщик, доменная печь 9
Плавка чугуна в печи ММК в честь 85-летия организацииФото: Илья Московец © URA.RU

Межзаводская школа по обмену производственным опытом между руководителями и специалистами производства горячекатаного листа запускает свою работу на базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Это традиционное ежеквартальное мероприятие, в рамках которого металлурги обсуждают актуальные производственные вопросы и делятся накопленным опытом.

Такая встреча, посвященная одному из направлений работы металлургического предприятия, проходит в ММК уже в 93-й раз. Школа состоит из нескольких этапов: специалисты посещают производственные участки, рассматривают и обсуждают имеющиеся технические и технологические проблемы. Об этом рассказал менеджер Управления информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК» Александр Проскуров.

В первый день школы, 13 ноября, на территории ММК состоится круглый стол, где участники выступят с докладами и обменяются мнениями. 14 и 15 числа они будут знакомиться с производством горячекатаного листа на комбинате — запланировано посещение прокатных станов, являющихся одними из самых мощных в России.

Среди гостей ММК — эксперты Новолипецкого металлургического комбината, ПАО «Северсталь», Выксунского металлургического завода, компании «АрселорМиттал Тимертау», Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, а также корпорации «Чермет», под эгидой которой и проходят с 2000 года подобные мероприятия. В общей сложности в работе школы принимают участие более двадцати специалистов горячекатаного производства.

В результате подобных конференций на крупнейших предприятиях металлургической отрасли реализованы уже сотни рекомендаций по улучшению производственного процесса. По завершении магнитогорского этапа межзаводская школа специалистов производства горячекатаного листа продолжит свою работу в Череповце и Липецке.

Ксения Томашова
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