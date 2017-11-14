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11:01  14 ноября 2017 0

Губернатор Комарова вызвала журналистов на серьезный разговор

Пресс-конференция Комаровой. Ханты-Мансийск, комарова наталья
Наталья Комарова ближайшие два часа будет отвечать на вопросы журналистовФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В эти минуты в Ханты-Мансийске в здании Шахматной академии началась большая пресс-конференция губернатора Натальи Комаровой. В разговоре с главой региона принимают участие свыше 50 журналистов со всего округа.

Приглашены главные редакторы и ведущие журналисты региона. Это вторая подобная пресс-конференция Натальи Комаровой за год — в таком формате губернатор отвечала на вопросы СМИ в марте 2017 года. Тогда заявлялось, что команда главы региона занимается перестройкой механизмов формирования общественного мнения, в том числе для большей открытости органов власти и создания позитивной повестки.

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Предыдущая пресс-конференция ознаменовалась рядом громких заявлений. Наталья Комарова, в частности, публично сказала о нулевой толерантности к любым коррупционным проявлениям вне зависимости от должности. Тогда же губернатор транслировала ключевой посыл окружных властей: Югра должна перестать быть регионом временных людей и вахтовиков.

Известно, что вторая за год пресс-конференция продлится порядка двух часов. По данным «URA.RU», в числе прочего будут подняты вопросы, касающиеся программы «Сотрудничество» и экономического развития региона.

Антон Степыгин
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