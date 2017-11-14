Губернатор Комарова вызвала журналистов на серьезный разговор

В эти минуты в Ханты-Мансийске в здании Шахматной академии началась большая пресс-конференция губернатора Натальи Комаровой. В разговоре с главой региона принимают участие свыше 50 журналистов со всего округа.
Приглашены главные редакторы и ведущие журналисты региона. Это вторая подобная пресс-конференция Натальи Комаровой за год — в таком формате губернатор отвечала на вопросы СМИ в марте 2017 года. Тогда заявлялось, что команда главы региона занимается перестройкой механизмов формирования общественного мнения, в том числе для большей открытости органов власти и создания позитивной повестки.
Предыдущая пресс-конференция ознаменовалась рядом громких заявлений. Наталья Комарова, в частности, публично сказала о нулевой толерантности к любым коррупционным проявлениям вне зависимости от должности. Тогда же губернатор транслировала ключевой посыл окружных властей: Югра должна перестать быть регионом временных людей и вахтовиков.
Известно, что вторая за год пресс-конференция продлится порядка двух часов. По данным «URA.RU», в числе прочего будут подняты вопросы, касающиеся программы «Сотрудничество» и экономического развития региона.