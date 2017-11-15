Страшное ДТП с двумя погибшими в Златоусте попало на камеры. ВИДЕО

В Интернете появилась видеозапись ДТП с двумя погибшими, которое произошло в Златоусте Челябинской области, на перекрестке улиц Ленина и Калинина. Водитель грузовика сбил трех пешеходов и врезался в здание. Момент аварии зафиксировала камера наружного наблюдения, размещенная на одной из центральных улиц города.
На кадрах можно наблюдать, как фура на большой скорости летит по улице Ленина. При повороте на ул. Калинина машина не успевает совершить маневр и практически по прямой въезжает в здание.
Серьезное ДТП произошло 15 ноября, в 8 часов утра; по предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением. Два человека погибли, один госпитализирован. Как ранее сообщил «URA.RU» мэр Златоуста Вячеслав Жилин, транспортное средство было с московскими номерами.