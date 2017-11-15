В серьезном ДТП погибли два человека
Серьезное ДТП произошло в Златоусте Челябинской области в 8 часов утра 15 ноября. На перекрестке улиц Ленина и Калинина водитель грузового автомобиля Foton, по предварительным данным, не справился с управлением, сбил трех пешеходов и врезался в здание.
«В результате ДТП один человек доставлен в медицинское учреждение Златоуста, двое от полученных травм скончались на месте. Устанавливаются личности погибших, а также все обстоятельства произошедшего», — сообщили «URA.RU» в пресс-центре ГУ МВД России по Челябинской области.
Как сообщил «URA.RU» мэр Златоуста Вячеслав Жилин, фура была с московскими номерами.
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