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Есть жертвы. ФОТО
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15 ноября 2017
14 ноября 2017
13 ноября 2017
10:45  15 ноября 2017 0

На Южном Урале фура с московскими номерами въехала в здание, есть жертвы. ФОТО

В серьезном ДТП погибли два человекаФОТО: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Серьезное ДТП произошло в Златоусте Челябинской области в 8 часов утра 15 ноября. На перекрестке улиц Ленина и Калинина водитель грузового автомобиля Foton, по предварительным данным, не справился с управлением, сбил трех пешеходов и врезался в здание.

«В результате ДТП один человек доставлен в медицинское учреждение Златоуста, двое от полученных травм скончались на месте. Устанавливаются личности погибших, а также все обстоятельства произошедшего», — сообщили «URA.RU» в пресс-центре ГУ МВД России по Челябинской области.

Как сообщил «URA.RU» мэр Златоуста Вячеслав Жилин, фура была с московскими номерами.

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ФОТО: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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