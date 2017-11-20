08:46 20 ноября 2017 0

Акции «Роснефти» продали с убытком для государства Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Приватизация «Роснефти» принесла «Роснефтегазу» (компания на 100% принадлежит «Росимуществу») убыток на 167 млрд рублей. Этот убыток позволяет холдингу отказаться от уплаты дивидендов в 2017 году, на которые сильно рассчитывал Минфин.

Соглашение о продаже 19,5% акций «Роснефти», принадлежавших «Роснефтегазу», было заключено 7 декабря, писало «URA.RU». В качестве покупателей выступили швейцарский трейдер Glencore и катарский инвестиционный фонд (Qatar Investment Authority).

Крупнейшая в истории сделка по приватизации принесла 700 млрд рублей. Как пишет РБК, ссылаясь на данные ГМЦ Росстата, именно из-за нее «Роснефтегаз» показал годовой чистый убыток и на этом основании не выплачивал дивиденды в 2017 году. Из отчетности «Роснефтегаза» следует, что общие доходы холдинга (выручка плюс прочие доходы) в 2016 году достигли 1,38 трлн рублей, из которых 90% (1,24 трлн рублей) обеспечила сделка по «Роснефти». Выручка составила 800,4 млрд рублей (в десять раз больше, чем годом ранее). Но суммарные расходы «Роснефтегаза» — 1,477 трлн рублей — оказались беспрецедентными для компании. «Роснефтегаз» по итогам 2016 года показал убыток до налогообложения 96,2 млрд рублей и чистый убыток 90,4 млрд рублей. Как уточняет издание, перевод 692,4 млрд рублей в бюджет был отражен в составе прочих расходов, что и позволило показать чистый убыток.

Эксперты утверждают, что холдинг мог не перечислять деньги в бюджет, тогда бы «Роснефтегаз» не сработал с убытком, а пойти по альтернативному варианту. Тогда бы компания выплатила в бюджет дивиденды не только в 2016-м, но и в 2017 году.

В сентябре прошлого года Министерство финансов предложило ввести бессрочную норму, обязывающую госкомпании выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли. Однако уже через год глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что от ряда госкомпаний федеральный бюджет в этом году может получить на 205 млрд рублей меньше. Только дивидендные выплаты «Газпрома» в пользу Росимущества будут на 98,3 млрд рублей меньше, чем значится в законопроекте.