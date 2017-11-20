{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,63
Динамика за 2 недели
Евро 70,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 ноября 2017
19 ноября 2017
18 ноября 2017
17 ноября 2017
16 ноября 2017
Главные новости Челябинской области
10:58  20 ноября 2017 0

Разработки челябинских металлургов получили федеральное признание

ММК в третий раз стал лауреатом конкурса «Главное событие года в металлургии России»Фото: пресс-служба ММК

«Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) выиграл целый список наград на конкурсе «Главное событие года в металлургии России» в рамках международной промышленной выставки «Металл-Экспо» в Москве. Компанию наградили за запуск новых производств, внедрение современных технологий и развитие корпоративных СМИ, сообщили в пресс-службе комбината.

Как уже писало «URA.RU», жюри конкурса признало «Событием года» запуск нового АНГЦ на комбинате. Помимо этого, серебряной медалью лауреата «Металл-Экспо-2017» награждены коллективы ММК и МГТУ имени Г. И. Носова за разработку и внедрение технологии загрузки шихтовых материалов в доменные печи, оборудованные бесконусными загрузочными устройствами лоткового типа, при различной доле окатышей в составе шихты.

«ММК-Метиз» получило серебряную медаль за разработку и внедрение в производство проволоки стальной углеродистой пружинной диаметром 9, 10, 12 миллиметров класса 2Б и дипломы за разработку и внедрение в производство болта с фланцем и винта с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником.

Не уехала без наград с выставки и магнитогорская пресса. Телекомпания «ТВ-ИН» стала победителем конкурса в номинации «Лучшее электронное корпоративное СМИ», а редакция газеты «Магнитогорский металл» — в номинации «Лучшее корпоративное СМИ холдингов черной металлургии», — рассказали в пресс-службе ММК.

Конкурс «Главное событие года в металлургии России» учрежден в 2011 году оргкомитетом выставки «Металл-Экспо» с целью поддержания и популяризации инновационных проектов металлургической отрасли. Ежегодно на конкурсе отмечают важнейшие реализованные проекты с объемом капиталовложений от 100 млн евро. «Магнитка» уже удостаивалась премии в 2011 и 2012 годах.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров