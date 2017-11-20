10:58 20 ноября 2017 0

ММК в третий раз стал лауреатом конкурса «Главное событие года в металлургии России» Фото: пресс-служба ММК

«Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) выиграл целый список наград на конкурсе «Главное событие года в металлургии России» в рамках международной промышленной выставки «Металл-Экспо» в Москве. Компанию наградили за запуск новых производств, внедрение современных технологий и развитие корпоративных СМИ, сообщили в пресс-службе комбината.

Как уже писало «URA.RU», жюри конкурса признало «Событием года» запуск нового АНГЦ на комбинате. Помимо этого, серебряной медалью лауреата «Металл-Экспо-2017» награждены коллективы ММК и МГТУ имени Г. И. Носова за разработку и внедрение технологии загрузки шихтовых материалов в доменные печи, оборудованные бесконусными загрузочными устройствами лоткового типа, при различной доле окатышей в составе шихты.

«ММК-Метиз» получило серебряную медаль за разработку и внедрение в производство проволоки стальной углеродистой пружинной диаметром 9, 10, 12 миллиметров класса 2Б и дипломы за разработку и внедрение в производство болта с фланцем и винта с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником.

Не уехала без наград с выставки и магнитогорская пресса. Телекомпания «ТВ-ИН» стала победителем конкурса в номинации «Лучшее электронное корпоративное СМИ», а редакция газеты «Магнитогорский металл» — в номинации «Лучшее корпоративное СМИ холдингов черной металлургии», — рассказали в пресс-службе ММК.

Конкурс «Главное событие года в металлургии России» учрежден в 2011 году оргкомитетом выставки «Металл-Экспо» с целью поддержания и популяризации инновационных проектов металлургической отрасли. Ежегодно на конкурсе отмечают важнейшие реализованные проекты с объемом капиталовложений от 100 млн евро. «Магнитка» уже удостаивалась премии в 2011 и 2012 годах.