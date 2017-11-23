21:01 23 ноября 2017 0

Страсти разгорелись из-за того, кому развивать туризм в скромном поселке под Первоуральском Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Необычный скандал разворачивается вокруг одного из победителей конкурса президентских грантов. Выяснилось, что грант выиграла организация, заявка которой практически слово в слово повторяет поданную ее коллегами и учредителями чуть раньше.

Учредители фонда «Строганофф» на свои деньги основали и поддерживают единственный в городском округе музей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Речь идет о проекте «Билимбай: История, Лица, События», который получил поддержку на сумму около 2 млн рублей. На конкурс его заявила организация, которая называется «Ассоциация «Наследие реки Чусовой». Текст ее заявки процентов на 80 совпадает с той, что подал Евразийский фонд национального наследия «Строганофф». Название заявок одинаковые, и в том и в другом случае предполагаются массовые экскурсии для школьников и пенсионеров, проведение тематических встреч, а также издание альманаха «Билимбай: История. Лица. События» и еще ряд мероприятий, которые так или иначе должны проходить в Билимбае.

Кардинальное отличие всего одно — проект фонда «Строганофф» предлагает создать школу керамики для местных школьников и их родителей, а «Ассоциация» предлагает сплавы по Чусовой. «Строганофф» просил на свои задачи чуть менее трех миллионов рублей, «Ассоциация» — около двух миллионов. Судя по данным с сайта Фонда президентских грантов, заявки поступили практически одновременно.

В «Строганофф» от комментариев, по сути, отказались: директор фонда Андрей Моисеев сказал, что перезвонит после совещания, а потом не взял трубку,. Председатель совета фонда Станислав Могила сказал, что пока не знает, кто выиграл грант, отметив лишь, что сам их фонд действительно подавал на конкурс проект именно с таким названием.

Но «URA.RU» стало известно, что на самом деле с фондом «Строганофф» поступили не самым честным образом. Как рассказывают, руководитель ассоциации Мария Кульбицкая попросила у фонда консультацию. Якобы она хотела подать по другой теме заявку, но не понимала, как правильно оформить документы на грант. В «Строганофф» своими наработками и черновиками охотно поделились и благополучно об этом забыли. Схожая с их собственной, поданная параллельно заявка на президентский грант и выигрыш Кульбицкой стали полной — и неприятной — неожиданностью для предпринимателей, которые на свои деньги создали несколько привлекательных для туристов объектов в Билимбае.

Сама Кульбицкая не видит ничего странного в совпадении названия, текста и содержательной части заявки. «Наши документы содержат просто более масштабные мероприятия. Не знаю, кто готовил заявку от них, но нашу готовила моя команда», — говорит исполнительный директор фонда «Наследие реки Чусовой». Она рассказывает, что действительно взяла за основу идею фонда, которая «была обсуждена, а подача заявки с фондом была согласована. Более того, „Строганофф“ есть даже в участниках нашего проекта».

Фонд «Строганофф» создали несколько лет назад братья Андрей Моисеев и Станислав Могила, коммерсанты из Первоуральска, владеющие торговой базой в Билимбае. Они увлеклись историей поселка, сделали ряд удивительных открытий — например, что это единственный в области поселок, основанный промышленниками Строгановыми. Также они создали уникальный музей, установили связь поселка и легендарного уральского летчика Григория Бахчиванджи. На свои деньги они установили мемориальную доску Бахчиванджи в поселке, где разрабатывался реактивный «Би-1» и где 75 лет назад пилот совершил первый полет на этом экспериментальном самолете.

Ассоциация «Наследие реки Чусовой» учреждена в 2016 году несколькими компаниями, среди которых и фонд «Строганофф». Главная задача «Наследия» — организация турмаршрутов, сплавов по реке.

Самое интересное в этой истории, что «Ассоциации» при реализации проекта (и, следовательно, в отчетах о том, как были использованы «грантовые» деньги) не обойтись без объектов, которые в свое время придумали и организовали основатели фонда «Строганофф» — например, музея фонда. В проекте Кульбицкой, например, есть создание его виртуальной версии — что без доступа к настоящим экспонатам и запасникам культурного учреждения невозможно. Впрочем, у Кульбицкой есть в заявке и собственные наработки: например, сплав по реке с элементами исторической реконструкции и съемка фильма об этом. Судя по более ранним публикациям, сейчас кино уже активно снимается.