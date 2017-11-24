В школе села Бухтал Нижнетавдинского района Тюменской области из-за жалоб родителей проверяют работу отопления. Письмо жителей села появилось в интернете — люди пишут, что ученики сидят в классе в куртках, а многие болеют.
Письмо селян появилось на портале «Открытые письма губернаторам России». «Пишут Вам родители [учеников] МАОУ «Бухтальской СОШ» с. Бухтал Н-Тавдинского района. Обращались к директору, писали начальнику управления образования Рокиной И.А., но ответа не последовало, — говорится в письме. — Дело в том, что в школе очень холодно, дети болеют по второму разу за месяц, и никому нет дела, если на улице сейчас осень, то зимой, что они будут делать?
Когда уже, наконец-то, сделают нормальное отопление, ладно бы сделали сокращённые уроки, так нет, дети учатся полный день в этой холодине. Сидят в одежде верхней, это разве учеба?».
Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в областном департаменте образования, по обращению родителя провели проверку. «При первичной проверке фактов, изложенных в обращении, с участием специалистов управления образования Нижнетавдинского района и организации, оказывающей услуги по отоплению школы с. Бухтал, выявлено: температура в учебных кабинетах соответствует нормативным требованиям — 19-20 градусов, давление и температура теплоносителя на вводе в школу также соответствуют требуемым параметрам с учетом установившейся температуры наружного воздуха, — сообщили в департаменте. — Вместе с тем отмечено, что в помещениях кажется прохладнее.
Для детальной проверки работоспособности систем отопления привлечены муниципальное управление ЖКХ и экспертные организации. Организации, оказывающие услуги по отоплению здания, рекомендовано увеличить температуру теплоносителя».
В департаменте отметили, что в этом году в рамках подготовки к отопительному сезону в школе произвели промывку систем отопления и утеплили окна.