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24 ноября 2017
23 ноября 2017
22 ноября 2017
15:41  24 ноября 2017 0

«Дети болеют по второму разу за месяц, и никому нет дела». Родители учеников пожаловались на тюменскую школу

Клипарт , учитель, школа
Делать сокращенные уроки в школе не сталиФото: Алексей Гущин © URA.RU

В школе села Бухтал Нижнетавдинского района Тюменской области из-за жалоб родителей проверяют работу отопления. Письмо жителей села появилось в интернете — люди пишут, что ученики сидят в классе в куртках, а многие болеют.

Письмо селян появилось на портале «Открытые письма губернаторам России». «Пишут Вам родители [учеников] МАОУ «Бухтальской СОШ» с. Бухтал Н-Тавдинского района. Обращались к директору, писали начальнику управления образования Рокиной И.А., но ответа не последовало, — говорится в письме. — Дело в том, что в школе очень холодно, дети болеют по второму разу за месяц, и никому нет дела, если на улице сейчас осень, то зимой, что они будут делать?

Фото: скриншот страницы сайта napisat-pismo-gubernatoru.ru

Когда уже, наконец-то, сделают нормальное отопление, ладно бы сделали сокращённые уроки, так нет, дети учатся полный день в этой холодине. Сидят в одежде верхней, это разве учеба?».

Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в областном департаменте образования, по обращению родителя провели проверку. «При первичной проверке фактов, изложенных в обращении, с участием специалистов управления образования Нижнетавдинского района и организации, оказывающей услуги по отоплению школы с. Бухтал, выявлено: температура в учебных кабинетах соответствует нормативным требованиям — 19-20 градусов, давление и температура теплоносителя на вводе в школу также соответствуют требуемым параметрам с учетом установившейся температуры наружного воздуха, — сообщили в департаменте. — Вместе с тем отмечено, что в помещениях кажется прохладнее.

Для детальной проверки работоспособности систем отопления привлечены муниципальное управление ЖКХ и экспертные организации. Организации, оказывающие услуги по отоплению здания, рекомендовано увеличить температуру теплоносителя».

В департаменте отметили, что в этом году в рамках подготовки к отопительному сезону в школе произвели промывку систем отопления и утеплили окна.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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