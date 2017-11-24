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Главные новости Пермского края
15:32  24 ноября 2017 0

В Прикамье жители девятиэтажки боятся обрушения дома

Жилые дома, построенные по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Курган, трещина в стене
По данным УК, трещины пока не представляют опасности, но требуют постоянного наблюдения (архивный снимок)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жильцы девятиэтажки в Чайковском жалуются на трещины в несущей стене дома. Они боятся, что дом рухнет.

«Сегодня по нашему подъезду ходила старшая и собирала подписи в прокуратуру. Во втором подъезде по несущей стене пошли трещины, выяснилось, что в подвальном помещении снесли часть несущей стены и сделали общее помещение», — пишут в соцсетях жители Чайковского. В комментариях пояснили, что речь идет о доме по адресу Вокзальная, 47. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», в подвале дома находится магазин парфюмерии и косметики.

Девятиэтажку, по которой якобы пошли трещины, обслуживает управляющая компания «Теплотекс». В УК «URA.RU» пояснили, что никаких оснований бояться обрушения дома нет. «Там действительно есть небольшие трещины, мы поставили туда маячок, который показывает, идет ли расширение. Мы регулярно мониторим его показания, и можем сказать, что никаких расширений нет», — говорят в «Теплотексе». В управляющей компании добавили, что подвальное помещение действительно выкуплено собственником, который снес часть несущей стены, но его уже обязали восстановить ее.

Напомним, в июле 2015 года в Перми по улице Куйбышева рухнул угол дома. Погибла пожилая пара. Причиной трагедии стало ослабление несущих конструкций здания из-за перестроенных подвальных помещений.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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