В Прикамье жители девятиэтажки боятся обрушения дома

Жильцы девятиэтажки в Чайковском жалуются на трещины в несущей стене дома. Они боятся, что дом рухнет.
«Сегодня по нашему подъезду ходила старшая и собирала подписи в прокуратуру. Во втором подъезде по несущей стене пошли трещины, выяснилось, что в подвальном помещении снесли часть несущей стены и сделали общее помещение», — пишут в соцсетях жители Чайковского. В комментариях пояснили, что речь идет о доме по адресу Вокзальная, 47. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», в подвале дома находится магазин парфюмерии и косметики.
Девятиэтажку, по которой якобы пошли трещины, обслуживает управляющая компания «Теплотекс». В УК «URA.RU» пояснили, что никаких оснований бояться обрушения дома нет. «Там действительно есть небольшие трещины, мы поставили туда маячок, который показывает, идет ли расширение. Мы регулярно мониторим его показания, и можем сказать, что никаких расширений нет», — говорят в «Теплотексе». В управляющей компании добавили, что подвальное помещение действительно выкуплено собственником, который снес часть несущей стены, но его уже обязали восстановить ее.
Напомним, в июле 2015 года в Перми по улице Куйбышева рухнул угол дома. Погибла пожилая пара. Причиной трагедии стало ослабление несущих конструкций здания из-за перестроенных подвальных помещений.