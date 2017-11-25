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Главные новости Югры
18:16  25 ноября 2017 0

В Сургуте, в отделе полиции, умерла задержанная

Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, колония, тюрьма, следственный изолятор, смотритель, тюремная камера
Задержанная скончалась в отделе полицииФото: Анна Майорова © URA.RU

В камере для задержанных полицейские Сургута обнаружили мертвой женщину, которую ранее доставили в отдел за пьяный дебош. По факту ее смерти проводится проверка, сообщает СУ СКР по ХМАО-Югре.

Полицейские днем, 25 ноября, поставили в отдел 34-летнюю женщину, распивавшую в подъезде алкогольные напитки, передает «Сургут-информ». Дебоширку поместили в камеру для задержанных, где позже она и была найдена без признаков жизни. Вызванные в участок медики констатировали ее смерть.

Известно, что женщина ранее была судима, после освобождения югорчанка вела аморальный образ жизни.

Сейчас по факту ЧП сотрудниками сургутского отдела СК инициирована проверка. Следователям предстоит оценить действия правоохранителей на предмет наличия признаков преступлений по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Нина Калинина
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