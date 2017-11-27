В Перми после избиения умер студент из Азербайджана

Молодой человек хотел стать фармацевтом
В пермской больнице после жестокого избиения скончался 25-летний студент местного вуза Гусейн Мустафаев. Известно, что молодой человек приехал на учебу в Пермь из Баку, он учился в Пермской государственной фармацевтической академии.
После избиения медики пять дней боролись за жизнь парня, но спасти его не удалось.
Как сообщили «URA.RU» в СКР по Пермскому краю, материалы по этому делу находятся в отделе полиции № 6 по Ленинскому району Перми. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю пообещали дать комментарий позже.