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27 ноября 2017
26 ноября 2017
25 ноября 2017
24 ноября 2017
17:41  27 ноября 2017 0

Оглашен приговор бывшему мэру уральского города, который хотел заселить людей в опасные для жизни дома

Приговор убийцам владельца ресторана СССР. Екатеринбург, наручники, арест, задержание, заключение, срок
Экс-глава Лысьвы признан виновным в превышении должностных полномочийФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший мэр города Лысьва Виталий Шувалов приговорен к трем годам колонии общего режима. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пермскому краю, экс-чиновник признан виновным в превышении должностных полномочий и взят под стражу в зале суда.

В ходе процесса следствием были опрошены 62 свидетеля, изъяты и осмотрены несколько томов бухгалтерских и технических документов. Общий объем уголовного дела составил 19 томов. Уточняется, что приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее «URA.RU» сообщало об уголовном деле против главы администрации Лысьвы. Следствие установило, что в декабре 2014 года Шувалов подписал указ о вводе в эксплуатацию двух жилых домов, технически не готовых к заселению жильцов. Позже выяснилось, что жилье не соответствует нормам безопасности, однако мэр Лысьвы перечислил деньги застройщику. Общий ущерб от его действий оценивается в 66 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении подрядчика, построившего опасные дома, расследуется отдельно.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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