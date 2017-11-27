Бывший мэр города Лысьва Виталий Шувалов приговорен к трем годам колонии общего режима. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пермскому краю, экс-чиновник признан виновным в превышении должностных полномочий и взят под стражу в зале суда.
В ходе процесса следствием были опрошены 62 свидетеля, изъяты и осмотрены несколько томов бухгалтерских и технических документов. Общий объем уголовного дела составил 19 томов. Уточняется, что приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее «URA.RU» сообщало об уголовном деле против главы администрации Лысьвы. Следствие установило, что в декабре 2014 года Шувалов подписал указ о вводе в эксплуатацию двух жилых домов, технически не готовых к заселению жильцов. Позже выяснилось, что жилье не соответствует нормам безопасности, однако мэр Лысьвы перечислил деньги застройщику. Общий ущерб от его действий оценивается в 66 миллионов рублей.
Уголовное дело в отношении подрядчика, построившего опасные дома, расследуется отдельно.