В Югре утвердили предельные индексы размера платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях региона на 2018 год. Соответствующее решение было принято на заседании правительства округа, которое прошло под председательством губернатора Натальи Комаровой.
С 1 июля 2018 года для 79 муниципалитетов будет установлен предельный максимальный индекс в размере 4%, а для 17 муниципальных образований (среди которых населенные пункты Березовского, Октябрьского, Нижневартовского, Нефтеюганского и Сургутского районов, города Нефтеюганск и Нижневартовск) — 6,4%. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора ХМАО.
Во всех муниципалитетах Югры по данному вопросу были проведены общественные слушания и получено положительное заключение, сообщил руководитель Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Березовский. Однако обсуждение вопроса было бурным.
«У представителей общественности формировалась разная позиция о росте платы граждан за коммунальные услуги… Общественность озабочена самим принципом роста тарифа на коммунальные услуги, когда, на взгляд жителей, нет оснований для этого роста. Представители ресурсоснабжающих организаций и профсоюзов акцентировали внимание на том, что, наоборот, рост тарифов отстаёт от общего роста средней зарплаты работников по округу или роста цен на потребительские товары», — отметил председатель общественного совета при Региональной службе по тарифам Югры Олег Чумак.
«Мы все-таки приняли решение одобрить данное постановление правительства», — уточнил он.
Все решения принимались в соответствии с целевыми показателями, устанавливаемыми ежегодно правительством страны в разрезе субъектов РФ. До 30 ноября Региональная служба по тарифам должна внести законопроект, учитывающий все замечания, на утверждение губернатору Югры.