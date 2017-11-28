{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,50
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 ноября 2017
27 ноября 2017
26 ноября 2017
25 ноября 2017
24 ноября 2017
Главные новости Пермского края
12:44  28 ноября 2017 0

Пермские культработники объявили войну своему новому шефу

Морг, увольнение, безработица, эмоции, увольнение, злой начальник, увольнение работника, потеря работы, ты уволен
Новый руководитель не угодил коллективу ДКФото: depositphotos.com © URA.RU

В политически нестабильном Краснокамске коллектив местного ДК схлестнулся с новым директором. Как стало известно «URA.RU», культработники намерены заменить неугодного руководителя на своего представителя.

Коллектив уже нашел замену Светлане Атамановой
Фото с сайта Краснокамского городского поселения

После неполных четырех месяцев работы с директором Светланой Атамановой (она является также депутатом городской Думы) коллектив муниципального Дворца культуры Гознака выразил недоверие руководителю. Сотрудники в своем открытом обращении отмечают, что Атаманова получила должность по представлению главы Краснокамска Юлии Потаповой без какого-либо конкурса.

В письме указано, что новый директор ранее не руководил культурно-досуговыми организациями и лишь возглавлял картинную галерею (менее года). Было принято решение закрыть ДК на ремонт перед Новым годом и празднованием 55-летия учреждения (якобы на кого-то из детей упал кусок штукатурки), оптимизировать расходы и сократить часть персонала.

«Для коллектива совершенно понятно, что в число сокращаемых в связи с оптимизацией работников попали „неугодные“ — те, кто работает давно и смело выражает свою позицию. Может, их увольнение позволит директору сэкономить средства на получение ею ежемесячной премии в повышенных размерах?» — пишут культработники и добавляют, что руководство еще и нарушает «правила и нормы» охраны труда. Директору предъявляют и ряд других претензий. Из 44 сотрудников недоверие Светлане Атамановой выразили 40 человек.

Новость по теме
В Краснокамске гардеробщица может занять пост мэра

Председатель совета трудового коллектива, руководитель хореографического ансамбля «Унисон» Оксана Бурылова, подтвердила «URA.RU» факт борьбы с директором. Во вторник, 28 ноября, коллектив ДК встретится с представителями городских властей и главой Краснокамского района Виктором Соколовым. «Мы выступаем за отставку директора. Коллектив готов предложить свою кандидатуру на руководящий пост. Нам хотелось бы просто продолжать нормально работать и чтобы нас не втягивали в какую-то политику», — отметила собеседница.

Директор ДК Светлана Атаманова отметила, что ей не были представлены документы о недоверии коллектива. Руководитель учреждения выразил готовность позднее озвучить свою позицию относительно возникшего конфликта.

Уместно добавить, что Краснокамск на протяжении последних лет является одной из самых политически нестабильных территорий Пермского края. В 2015 году сильный мэр Юрий Чечеткин лишился поста по решению местных депутатов, однако инициатива исходила от губернатора Виктора Басаргина. Значительное влияние в городе сохраняет лидер регионального отделения «Яблока» Ольга Колоколова. Периодически конфликты возникают вокруг разных муниципальных учреждений, контролируемых депутатами городской Думы.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров