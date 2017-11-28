Пермские культработники объявили войну своему новому шефу

12:44 28 ноября 2017 0

Новый руководитель не угодил коллективу ДК Фото: depositphotos.com © URA.RU

В политически нестабильном Краснокамске коллектив местного ДК схлестнулся с новым директором. Как стало известно «URA.RU», культработники намерены заменить неугодного руководителя на своего представителя.

Коллектив уже нашел замену Светлане Атамановой Фото с сайта Краснокамского городского поселения

После неполных четырех месяцев работы с директором Светланой Атамановой (она является также депутатом городской Думы) коллектив муниципального Дворца культуры Гознака выразил недоверие руководителю. Сотрудники в своем открытом обращении отмечают, что Атаманова получила должность по представлению главы Краснокамска Юлии Потаповой без какого-либо конкурса.

В письме указано, что новый директор ранее не руководил культурно-досуговыми организациями и лишь возглавлял картинную галерею (менее года). Было принято решение закрыть ДК на ремонт перед Новым годом и празднованием 55-летия учреждения (якобы на кого-то из детей упал кусок штукатурки), оптимизировать расходы и сократить часть персонала.

«Для коллектива совершенно понятно, что в число сокращаемых в связи с оптимизацией работников попали „неугодные“ — те, кто работает давно и смело выражает свою позицию. Может, их увольнение позволит директору сэкономить средства на получение ею ежемесячной премии в повышенных размерах?» — пишут культработники и добавляют, что руководство еще и нарушает «правила и нормы» охраны труда. Директору предъявляют и ряд других претензий. Из 44 сотрудников недоверие Светлане Атамановой выразили 40 человек.

Председатель совета трудового коллектива, руководитель хореографического ансамбля «Унисон» Оксана Бурылова, подтвердила «URA.RU» факт борьбы с директором. Во вторник, 28 ноября, коллектив ДК встретится с представителями городских властей и главой Краснокамского района Виктором Соколовым. «Мы выступаем за отставку директора. Коллектив готов предложить свою кандидатуру на руководящий пост. Нам хотелось бы просто продолжать нормально работать и чтобы нас не втягивали в какую-то политику», — отметила собеседница.

Директор ДК Светлана Атаманова отметила, что ей не были представлены документы о недоверии коллектива. Руководитель учреждения выразил готовность позднее озвучить свою позицию относительно возникшего конфликта.

Уместно добавить, что Краснокамск на протяжении последних лет является одной из самых политически нестабильных территорий Пермского края. В 2015 году сильный мэр Юрий Чечеткин лишился поста по решению местных депутатов, однако инициатива исходила от губернатора Виктора Басаргина. Значительное влияние в городе сохраняет лидер регионального отделения «Яблока» Ольга Колоколова. Периодически конфликты возникают вокруг разных муниципальных учреждений, контролируемых депутатами городской Думы.