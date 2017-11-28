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12:00  28 ноября 2017 0

В Перми пассажиры трамвая пострадали из-за короткого замыкания. ФОТО

Пермь. Клипарт., трамвай, общественный транспорт
Утром пермские трамваи встали в пробке из-за обрыва проводовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Мотовилихинском районе Перми из-за замыкания в сети сломался трамвай № 7. Как рассказывают очевидцы, у трамвая оказались выбиты стекла, из-за этого пострадали пассажиры.

Авария произошла на Северной дамбе. «Небольшая пробка. Стоят троллейбусы и трамваи. Аварийка приехала, чинят. Растяжки свисают над дорогой. Внимательней!» — предупреждают друг друга подписчики в паблике «Подслушано. Пермь» во «ВКонтакте».

После аварии в направлении центра Перми образовалась огромная пробка. «От „Землячек“ до „Разгуляя“ почти 30 минут тащились», — замечает в соцсети автомобилист.

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Движение электротранспорта оказалось парализовано Фото: соцсети

В «Пермгорэлектротрансе» агентству Business Сlass уточнили, что аварийная бригада оперативно выехала на место ЧП. «Движение электротранспорта перенаправлялось на ближайших кольцах, пассажиры электротранспорта могли бесплатно пересесть в идущие трамваи и троллейбусы на ближайших остановках», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Нина Калинина
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