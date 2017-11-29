{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,41
Динамика за 2 недели
Евро 69,49
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
29 ноября 2017
28 ноября 2017
27 ноября 2017
Главные новости Пермского края
14:02  29 ноября 2017 0

Пермский дворник прославился в Instagram пьяными выходками. ФОТО, ВИДЕО

Соцсети. Екатеринбург, ВКонтакте, социальные сети, Facebook, инстаграм, instagram, ярлык, фэйсбук
Аккаунт существует с 10 ноября 2016 годаФото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Парень из Перми завел страницу в Instagram, куда выкладывает видео, где запечатлен его подвыпивший отец. Аккаунт существует уже год, однако стал популярен только сейчас. За несколько дней количество подписчиков увеличилось в два раза.

У профиля @pyanyy_batya в Instagram уже 13,5 тысяч подписчиков. Автор микроблога выкладывает фото и видео своей семьи — папы, мамы и сестры Гели. Большинство публикаций посвящено отцу юноши, который работает дворником и часто выпивает.

На видео глава семьи танцует, поет и признается жене в любви. Подпись в профиле гласит «Андеграунд-великан Инстаграм типичной РОССИЙСКОЙ жизни». Большая часть подписчиков признаются, что выпили бы с героем. «Я бы тоже забухал со звездой, — пишут комментаторы. — Но ещё бы пару адекватных подписчиков. А то страшно с ним пить».

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров