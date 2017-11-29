Парень из Перми завел страницу в Instagram, куда выкладывает видео, где запечатлен его подвыпивший отец. Аккаунт существует уже год, однако стал популярен только сейчас. За несколько дней количество подписчиков увеличилось в два раза.
У профиля @pyanyy_batya в Instagram уже 13,5 тысяч подписчиков. Автор микроблога выкладывает фото и видео своей семьи — папы, мамы и сестры Гели. Большинство публикаций посвящено отцу юноши, который работает дворником и часто выпивает.
На видео глава семьи танцует, поет и признается жене в любви. Подпись в профиле гласит «Андеграунд-великан Инстаграм типичной РОССИЙСКОЙ жизни». Большая часть подписчиков признаются, что выпили бы с героем. «Я бы тоже забухал со звездой, — пишут комментаторы. — Но ещё бы пару адекватных подписчиков. А то страшно с ним пить».