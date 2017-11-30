05:10 30 ноября 2017 0

Основной источник опасности — мобильные игры и дополнительные приложения, которые могут попросить пароль для входа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В магазине мобильных приложений «Google Play» только за два последних месяца было обнаружено 85 приложений, позволяющих злоумышленникам воровать пароли для входа в социальную сеть «ВКонтакте». Как сообщила пресс-служба «Лаборатория Касперского», самое популярное из опасных приложений пользователи успели скачать более одного миллиона раз.

Еще семь мошеннических программ были установлены от 10 тыс. до 100 тыс. раз.

Украденные данные, как считают аналитики «Лаборатории Касперского», использовались для раскрутки групп и пабликов: многие из пользователей обнаружили, что были подписаны на некоторые страницы без собственного ведома.

«Большинство приложений маскировались под различные дополнения для „ВКонтакте“, например, для скачивания музыки или отслеживания посетителей страницы, — говорится в сообщении разработчика антивируса. — Поэтому у пользователей не вызывало подозрений то, что программы запрашивали данные для входа в социальную сеть. Однако упомянутое приложение с более чем миллионом загрузок было мобильной игрой. Причем изначально она не содержала вредоносного кода — он был добавлен с одним из обновлений в октябре 2017 года».

Поскольку основная аудитория «ВКонтакте» — жители постсоветского пространства, то злоумышленики ориентировались именно на мобильные устройства, работающие на соответствующих языках: русском, белорусском, украинском, казахском, армянском, азербайджанском, киргизском, румынском, таджикском и узбекском.

В настоящее время выявленные опасные приложения из магазина приложений удалены.

Напомним, ранее «Сбербанк» предупредил клиентов об опасности установки приложений для операций онлайн, если они были скачаны не с официального сайта. Как писало «URA.RU», злоумышленники маскируют вредоносные программы под приложение «Сбербанк онлайн».