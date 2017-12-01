Популярная российская телеведущая и с недавнего времени эстрадная исполнительница Ольга Бузова стала ведуще церемонии вручения премии «Нового радио» «Высшая лига». Церемония проводится второй раз.
В прошлом году призы победителям вручал актер и ведущий Дмитрий Нагиев, однако в этот раз Бузова буквально оставила его без работы, сообщает «Дни.ру». По словам ведущей церемонии, зрителям в зале, телезрителям, да и всей стране очень повезло, что эту работу организаторы дали ей и она «стала ведущей хоть и молодой, но уже очень значимой и престижной премии».
«Наконец-то на сцене работает профессиональная ведущая, — приводит издание слова звезды. — Моя задача — приносить радость людям и дарить любовь». Правда, при этом Бузова посетовала, что такой объем текста, какой необходим для проведения церемонии, ей никогда не приходилось запоминать.
К тому же, лишь на церемонии певица поняла, что ей самой статуэтку «Золотой сирены» вручать никто не намерен, и был этим крайне раздосадована.
«Я еще соберу Олимпийский, как недавно собрали Тимати и Оксиморон», — пообещала Ольга, когда соведущий, Роман Емельянов, пообещал ей «Золотую сирену» только если она не будет петь.
Ранее стало известно, что Ольга Бузова заключила контракт с продюсерским центром (ПЦ) Григория Лепса. Как писало «URA.RU», по условиям соглашения певица не сможет работать с другими концертными объединениями.