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01 декабря 2017
30 ноября 2017
29 ноября 2017
11:31  01 декабря 2017 0

Ямальцы предложили ввести стандарт восстановления земель в Арктике

Жизнь оленеводов. Сургут, лес, тундра, зимний пейзаж
Очистку и рекультивацию земли в Арктике нужно проводить по особым технологиямФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Рекультивацию загрязненных земель в арктической зоне необходимо проводить по определенным технологиям. В действующем законодательстве эти методы не обозначены. К такому выводу пришли участники международного правового арктического форума, который проходит в Санкт-Петербурге.

Первый заместитель губернатора Ямала Алексей Ситников в своем выступлении отметил, что существует широкий спектр технологий рекультивации. Возможно применение стандартного способа или использование биоматов и гидрогелей.

«Однако есть примеры, когда природопользователи отдают предпочтение наименее затратным и упрощённым технологиям, отказываясь от искусственного лесовосстановления. Теоретические основы приёмов рекультивации заложены ещё в прошлом столетии, без учёта природно-климатических особенностей арктических широт и чётких требований к агротехническим и фитомелиоративным мероприятиям биологического этапа рекультивации нарушенных земель», — заявил Алексей Ситников.

Он предложил внести ряд поправок в положение о рекультивации земель. В частности, предложено разработать стандарты по рекультивации нарушенных и загрязнённых земель для Арктической зоны России, предусматривающие конкретные методы, — сообщает пресс-служба ямальского правительства.

Международный правовой арктический форум проводится уже в пятый раз. Его организует правительство Ямала совместно с Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. На протяжении двух дней эксперты из регионов России и зарубежья будут рассматривать актуальные проблемы арктического законодательства и искать пути их решения. По итогам прошлогоднего форума был принят федеральный закон, позволяющий малочисленным народам, ведущим кочевой образ жизни, усыновлять детей.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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