17:50 01 декабря 2017 0

Экс-полковник не хочет расставаться с плодами честного труда Фото: Pixabay.com

Государство самостоятельно определит, как использовать деньги, изъятые по решению суда у полковника Дмитрия Захарченко. Однако опрошенные «URA.RU» эксперты опасаются, что огромную сумму могут потратить неэффективно.

В пятницу, 1 декабря, Никулинский суд Москвы полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованного в ходе расследования уголовного дела экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко имущества и денежных средств на общую сумму свыше 9 млрд рублей. Речь идет о 27 объектах недвижимости, в том числе квартир и машино-мест в элитных районах Москвы, а также нескольких дорогостоящих автомобилях, зарегистрированных на близких родственников Захарченко. Также в пользу государства должны отойти золотой слиток и денежные средства в рублях и валюте на сумму около 8 млрд рублей.

Как сообщил адвокат Александр Горбатенко, защита намерена обжаловать решение суда. Позиция Захарченко заключается в том, что недвижимое имущество было заработано честным трудом.

Председатель московской коллегии адвокатов, директор компании «Князев и партнеры» Андрей Князев пояснил «URA.RU», что имущество полковника Захарченко будет передано судебным приставам — именно они и займутся его реализацией. «Приставы будут продавать квартиры и машины Захарченко. Вырученные деньги поступят в бюджет государства», — сказал Князев. По его мнению, процесс распродажи имущества полковника может занять длительное время: «Дело в том, что речь идет о дорогостоящих объектах, на них еще надо найти покупателей».

Собеседник «URA.RU» также отметил, что полученными денежными средствами государство вправе распорядиться по своему усмотрению. «Эти средства поступят в копилку государства точно так же, как туда поступает, к примеру, ваш штраф за нарушение Правил дорожного движения. А уже дальше чиновники будут решать, как правильно потратить эти деньги, на какие конкретно цели».

Экономический аналитик Артем Ермолаев указал на то, что государство будет довольно неожиданным подарком. «Конечно, россияне хотели бы, чтобы на вырученные деньги направили, например, на ремонт больниц в регионах или в качестве помощи детским домам. Главное — чтобы их не потратили на какие-нибудь очередные золотые ершики для унитазов в МВД или какие-то другие глупости», — сказал он «URA.RU».