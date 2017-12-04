16:15 04 декабря 2017 0

В Екатеринбурге с 15 июня по 27 июня пройдут четыре международных матча Фото: Анна Майорова © URA.RU

Организаторы чемпионата мира по футболу-2018 в Екатеринбурге ждали на мундиаль англоязычных болельщиков, но после жеребьевки стало понятно, что в город в основном приедут жители испаноязычных стран и люди, говорящие на французском. Из-за этого власти меняют тактику подготовки к соревнованиям, сообщил вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин.

Ожидается, что организаторы будут «перенастраивать» навигацию в городе и коммуникации с волонтерами. В беседе с «URA.RU» Сергей Тушин подчеркнул, что на каждом матче ЧМ-2018 в Екатеринбурге ожидают приезда около 30 тысяч болельщиков.

Ранее в ходе совещания по подготовке к мундиалю губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву доложили, что в Екатеринбурге разработаны типовые разговорники для специалистов, которые будут задействованы во время ЧМ-2018. Глава региона тогда подчеркнул, что полицейские, медики, пожарные, спасатели и работники гостиниц должны должны в достаточном объёме владеть иностранными языками и пройти курсы английского языка.

В Екатеринбурге с 15 июня по 27 июня пройдут четыре международных матча: Египет — Уругвай, Перу — Франция, Япония — Сенегал, Мексика — Швеция. Египет и Уругвай по итогам жеребьевки попали в одну группу «А» со сборной России. Также в нее попала команда Саудовской Аравии.