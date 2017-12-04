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04 декабря 2017
Главные новости Москвы
19:37  04 декабря 2017 0

Власти Йемена подтвердили убийство экс-президента

Слухи о смерти Салеха давно распространились по СетиФото: архив сайта председателя правительства РФ В. В. Путина 2008-2012

Член партии «Всеобщий народный конгресс Йемена» подтвердил смерть бывшего президента страны Али Абдаллы Салеха. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Подконтрольное повстанцам-хуситам МВД в Сане, столице Йемена, ранее заявило, что экс-президент страны убит, вместе с чем в Сети распространились соответствующие кадры. Представители партии Салеха тогда назвали сообщения о его гибели слухами, распространяемыми хуситами.

Но сейчас смерть Салеха подтвердили и другие источники, в частности подконтрольное мятежникам-хуситам (шиитское движение «Ансар Аллах») министерство внутренних дел. Сейчас гуманитарная миссия ООН на фоне убийства экс-президента Йемена просит дать гражданским возможность покинуть столицу.

В 1978 году Али Абдалла Салех был избран президентом Северного Йемена. После объединения Северного и Южного Йемена он занял пост председателя президентского совета нового государства. В 1994 году, после окончания гражданской войны, парламент страны избрал Салеха президентом Йемена. В 2006 году, во время его очередного предвыборного выступления, произошла давка с жертвами. В 2012 году он после долгого противостояния оппозиции, выступил с прощальной речью и ушел в отставку.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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