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05 декабря 2017
Главные новости Москвы
14:48  05 декабря 2017 1

Сторонники Саакашвили попытались отбить его у спецназа СБУ. ВИДЕО

Биткоин, беременность, сейсмология, фекалии, фейспалм, эпикфейл, специальные войска, радиация, КГБ, спецагент, саакашвили михаил
Политика увезли на допросФото: depositphotos.com © URA.RU

Сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили перед его задержанием встали на защиту политика, попытавшись отбить его у оперативников и спецназа Службы безопасности Украины. Сначала толпа попыталась оттеснить силовиков от экс-президента Грузии, а затем вырвать его из рук оперативников.

Однако спецназу все-таки удалось прорваться через толпу активистов и затолкать политика в автомобиль, пишет Life.ru. После этого один из протестующих облил себя бензином и пообещал совершить самосожжение, если Саакашвили не отпустят. Все это время автомобиль с Саакашвили находился в двойном кольце спецназа и активистов. Через 15 минут силовикам все-таки удалось вывезти задержанного в сторону Главного следственного управления для допроса.

Саакашвили обвиняют в содействии участникам преступных организаций, сообщает РАПСИ со ссылкой на комментарий Службу безопасности Украины (СБУ).В соответствии с этой статьей, бывшему губернатору Одесской области может грозить от трех до пяти лет лишения свободы. Суд в ближайшее время вынесет решение о мере пресечения. Ранее «URA.RU» писало, что перед задержанием Саакашвили забрался на крышу 8-этажного дома, в котором проживал последнее время, и обещал спрыгнуть вниз, если его попытаются задержать.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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