13:27 05 декабря 2017 0

Политика забрали силовики Фото: depositphotos.com © URA.RU

Экс-губернатор Одесской области задержан силовиками на крыше 8-этажного дома, где он проживает. Эту информацию подтвердил депутат Верховной Рады Украины Виктор Чумак.

Сразу после задержания возле здания, куда были стянуты силовики, медики и спасатели, началась драка. Также слышны звуки, похожие на взрывы. Ранее стало известно, что Саакашвили во время визита силовиков забрался на крышу дома и угрожал спрыгнуть с высоты 8-го этажа при попытке его задержать, отмечает «Федеральное агентство новостей».

По словам соратника политика Давида Сакварелидзе, силовики утром, 5 декабря, выломали дверь в квартире бывшего президента Грузии, сообщает издание «Утро.ру».

По данным издания «Газета.ру», Саакашвили после задержания жестко скрутили и посадили в служебный автомобиль. В этот момент он продолжал выкрикивать политические лозунги.