Екатеринбург попал в список самых атмосферных городов России

02:35 06 декабря 2017 0

Екатеринбург занял 9 место в рейтинге самых атмосферных российских городов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сервис онлайн-бронирования Booking.com составил рейтинг самых атмосферных российских городов. В десятку лучших попала и уральская столица.

По данным портала Sravni.ru, рейтинг основывается на предпочтениях пользователей онлайн-сервиса со всего мира. Лидерскую позицию в топ-10 занял Санкт-Петербург, способный подарить туристам атмосферу императорской России. Второе место пользователи отдали селу Эсто-Садок недалеко от Сочи. Тройку лидеров замыкает Суздаль, входящий в Золотое кольцо России. Екатеринбург в рейтинге занял девятую позицию.

Отмечается, что пользователи сервиса оценивали российские города не только по гостеприимству и уюту: туристы также отмечали памятники архитектуры, музеи, пейзажи и качество народной кухни.