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Главные новости Свердловской области
02:35  06 декабря 2017 0

Екатеринбург попал в список самых атмосферных городов России

Ночной город. Екатеринбург, дом севастьянова, екатеринбург, ночь
Екатеринбург занял 9 место в рейтинге самых атмосферных российских городовФото: Александр Мамаев © URA.RU

Сервис онлайн-бронирования Booking.com составил рейтинг самых атмосферных российских городов. В десятку лучших попала и уральская столица.

По данным портала Sravni.ru, рейтинг основывается на предпочтениях пользователей онлайн-сервиса со всего мира. Лидерскую позицию в топ-10 занял Санкт-Петербург, способный подарить туристам атмосферу императорской России. Второе место пользователи отдали селу Эсто-Садок недалеко от Сочи. Тройку лидеров замыкает Суздаль, входящий в Золотое кольцо России. Екатеринбург в рейтинге занял девятую позицию.

Отмечается, что пользователи сервиса оценивали российские города не только по гостеприимству и уюту: туристы также отмечали памятники архитектуры, музеи, пейзажи и качество народной кухни.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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