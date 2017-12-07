14:25 07 декабря 2017 0

Для выполнения рейса пассажирам будет доставлен резервный борт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно вернулся в питерский аэропорт Пулково сразу после взлета утром, 7 декабря. Airbus A320 должен был доставить пассажиров в Екатеринбург, но на борту лайнера возникли технические неполадки.

«После выполнения взлета в наборе высоты выявлены неустойчивые показания одной из систем индикаций скорости, — рассказали „URA.RU“ в пресс-службе авиаперевозчика. — Командир воздушного судна выполнил необходимые процедуры и принял решение о возврате в аэропорт вылета Пулково». В компании рассказали, что посадка прошла в штатном режиме, для выполнения рейса пассажирам будет доставлен резервный борт.

Согласно онлайн-табло Кольцово самолет «Уральских авиалиний» по плану должен был приземлиться в Екатеринбурге в 13:40. Теперь ожидается, что он прилетит только в 18:25. В маршруте рейса, кроме приземления в Кольцово, также обозначены посадки в Иркутске и Владивостоке. Туда лайнер прилетит аналогично с опозданием.