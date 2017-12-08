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08 декабря 2017
07 декабря 2017
08:51  08 декабря 2017 0

Бузова оголила грудь на детском концерте. ВИДЕО

Певица вновь оказалась в центре внимания из-за своего нарядаФОТО: личная страница Бузовой Ольги в Instagram

Российская поп-певица Ольга Бузова оказалась в неловкой ситуации из-за особенностей своего сценического наряда. Во время выступления на Kinder МУЗ Awards певице постоянно приходилось поправлять красное платье, чтобы не оголить грудь.

На кадрах с выступления видно, что Бузовой с трудом удается обуздать свой провокационный наряд. Несколько раз певице пришлось отвернуться от зрителей, чтобы поправить сползающий топ. Несмотря на все усилия певицы, полностью спрятать грудь ей не удалось — особо внимательные поклонники, побывавшие на концерте, утверждают, что на секунду заметили оголенный бюст звезды «Дома-2», пишет портал «Дни.ру».

Ранее поклонники певицы раскритиковали ее внешний вид на концерте в «Олимпийском». Почитатели таланта Бузовой в комментариях под фото посоветовали ей надеть юбку и перестать выглядеть как «дешевка».

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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